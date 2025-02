Wzrosty z początku sesji wymazały w całości amerykańskie indeks. Ruch w dół wykonała także główna para walutowa EUR/USD. W piątkowy wieczór wyraźnie na wartości zaczął tracić złoty, który praktycznie przez cały dzień umacniał się wobec głównych walut. Wieczorem jednak trend się odwrócił. złoty tracił do dolara około 1 proc. i za amerykańską walutę trzeba było płacić 4,03 zł. Euro drożało o 0,6 proc. do poziomu 4,18 zł. Frank rósł o 0,5 proc. do 4,48 zł. Mocne ruchy widać było także w przypadku innych walut naszego regionu, jak również i rynków wschodzących. Forint tracił wobec dolara około 1 proc. Korona czeska traciła 0,8 proc. O ponad 2,5 proc. dolar umacniał się z kolei wobec rosyjskiego rubla.

Burza w Białym Domu

Rynek nerwowo zareagował na kłótnię do której doszło w Białym Domu między Donaldem Trumpem, a Wołodymyrem Zełenskim.- Nie jest pan na pozycji, w której może nam dyktować, co możemy czuć - mówił prezydent USA do Wołodymyra Zełenskiego. Trump zarzucił także Zełenskiemu, że „igra z III wojną światową” i ostrzegł, że Ukraina musi zawrzeć umowę ze Stanami Zjednoczonymi - albo Waszyngton zakończy wsparcie pomocowe.

Efekt jest taki, że ostatecznie obie strony nie podpisały umowy o minerałach, a zaplanowana po rozmowach konferencja prasowa została odwołana. Tym samym szanse na rychły pokój na Ukrainie, który rozgrywały rynki w ostatnich tygodniach, znacznie się oddalają. Inwestorzy uciekają od ryzykownych aktywów, na czym cierpi także złoty. Wielu z nich zapewne nie chce także zostawać z otwartymi pozycjami przez weekend, który też może przynieść kolejne, zaskakujące informacje. Już teraz można więc powiedzieć, że poniedziałek na europejskich giełdach, w tym także na GPW, może przynieść podwyższoną zmienność.