Nick Leeson 30 lat temu zrujnował Barings Bank. Co go teraz martwi?

– To ograniczyło wiele możliwości biznesowych – ocenia Leeson. – Zdecydowanie trzeba nieco poluzować te regulacje.

Jak dziś wspomina Baringsa?

- Ludzie pytali mnie, czy jestem pogodzony z tamtym okresem mojego życia. Nigdy nie będę, bo to było całkowitym przeciwieństwem tego, co chciałem osiągnąć. Czy jestem pogodzony sam ze sobą? Tak – jeśli chodzi o moje wartości rodzinne i to, co dziś reprezentuję. Ale moje cele są inne. Nie skupiam się już na sukcesie w świecie finansów, na czym mi kiedyś zależało. Trzeba czasem zmienić priorytety, żeby iść naprzód.

Jaką radę dałby młodemu Nickowi Leesonowi?

- Przestań. To się po prostu nie opłaca. Najlepsza rada, jaką mogę dać, to że o wiele łatwiej jest znaleźć nową pracę niż odbudować swoją reputację. Niestety, moja reputacja jest dziś inna niż w 1995 roku, gdy ta historia wyszła na jaw. Ale to wciąż zła reputacja.