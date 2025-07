Rosną długi spółek giełdowych. Dlaczego nie spłacają zobowiązań?

Spośród 363 spółek notowanych na GPW, 54 (czyli 14,9 proc. wszystkich) posiadają zadłużenie wpisane do KRD. Ich wierzycielami są 152 firmy, którym zalegają z zapłatą 666 przeterminowanych zobowiązań na łączną kwotę 20,9 mln zł, co oznacza wzrost aż o 144 proc. w porównaniu do danych sprzed niespełna dwóch lat – wynika z najnowszej edycji badania przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej we współpracy z Rzetelną Firmą.

Łączna wartość rynkowa wszystkich tych spółek to 61,1 mld zł. W porównaniu do tej kwoty 20,9 mln zł długów to niewielka kwota.