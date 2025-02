Które spółki z USA miały problemy w związku z płaceniem łapówek zagranicznym oficjelom?

W 2024 r. 31 amerykańskich spółek było obiektem śledztw związanych z naruszaniem przepisów ustawy FCPA. Wśród tych, które poszły na ugodę z Departamentem Sprawiedliwości i zapłaciły kary była m.in. Trafigura, potentat w handlu surowcami. Sprawa przeciwko niej dotyczyła łapówek wręczanych brazylijskim decydentom, po to by spółka zachowała kontrakty z państwowym koncernem naftowym Petrobras. W październiku producent uzbrojenia RTX zgodził się zapłacić 950 mln USD kary w sprawie dotyczącej wręczenia łapówki katarskiemu oficjelowi i zawyżania cen w kontraktach z Pentagonem. W 2022 r. jeden z byłych starszych partnerów w firmie McKinsey przyznał się natomiast do winy w sprawie dotyczącej skandalu korupcyjnego związanego z byłym prezydentem RPA Jacobem Zumą.

Za naruszenie ustawy FCPA można było dostać w USA wyrok do 15 lat więzienia oraz grzywnę wynoszącą trzykrotność łapówki. Kontrowersyjnym elementem ustawy FCPA było to, że jej przepisy karzą nie tylko za łapówki, które zostały wręczone, ale również za te, które próbowano wręczyć lub których wręczenie zaplanowano.