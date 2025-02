Zyski wyparowują w kilka minut, gdy Trump wstrząsa rynkami

Zabezpieczenia mocno podrożały

Traderzy handlujący akcjami w USA również sięgnęli po bardziej skomplikowane strategie zabezpieczające, aby poradzić sobie z rosnącą zmiennością.

Cła nałożone przez Trumpa wywołały obawy o gwałtowny wzrost inflacji. Problem w tym, że opcje – jedno z głównych narzędzi zabezpieczających – stają się coraz droższe, ponieważ nałożone cła, napięcia wokół chińskiej technologii AI i szczyt sezonu wyników finansowych nakładają się na siebie.

– To ogólnie trudny rynek i coraz trudniej mieć przekonanie co do swoich decyzji – powiedziała Ling Zhou, szefowa strategii instrumentów pochodnych na akcje w TD Securities.

Po wyborach w USA fundusze hedgingowe zwiększyły ekspozycję, zajmując zarówno długie, jak i krótkie pozycje – powiedział Charlie McElligott, dyrektor zarządzający w Nomura Securities International.

– Ze względu na duże ryzyko w portfelach, fundusze musiały się zabezpieczać, głównie poprzez opcje – wyjaśnił.