Złoża litu kluczem do rozwoju gospodarczego Argentyny?

Lit to metal, na którego popyt wzrósł na świecie wraz z zieloną transformacją energetyczną. Jest on bowiem surowcem potrzebnym do produkcji baterii dla aut elektrycznych. Oczywiście bardzo na tym metalu zależy choćby koncernowi Tesla, należącemu do Elona Muska.

– On jest ekstremalnie mocno zainteresowany naszym litem. Tak samo zainteresowany jest rząd Stanów Zjednoczonych – stwierdził w zeszłym roku Javier Milei, prezydent Argentyny. Jego ekipa liczy na to, że zdoła przyciągnąć duże inwestycje Tesli, na przykład nową gigafabrykę tego koncernu. Musk natomiast promował prezydenta Milei w swoich wpisach na platformie X.