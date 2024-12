Opłaciła się gra pod Elona Muska. 500 proc. zysku w kilka tygodni

Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA wywindowało też fortunę założyciela Tesli i SpaceX oraz właściciela platformy społecznościowej X (dawnego Twittera) do ponad 400 miliardów dolarów.

Reklama

Fundusz Destiny zarobił 500 proc.

Wśród tych wehikułów, które z sukcesem „surfowały” na tej wysokiej fali znalazł się zamknięty fundusz Destiny Tech100 Inc., którego wartość wzrosła o ponad 500 proc. od dnia wyborów z 5 listopada.

Fundusz inwestuje w akcje prywatnych jednorożców, a jego ostatnie sprawozdania wskazują, że ponad jedną trzecią aktywów na koniec września stanowiła inwestycja w SpaceX.

Zwycięstwo Trumpa przyciągnęło rzesze inwestorów detalicznych do funduszu, co wywindowało cenę jego akcji do zawrotnej premii w stosunku do wartości aktywów bazowych.

- Wybory były silnym katalizatorem dla inwestycji powiązanych z Trumpem – ocenia Todd Sohn, strateg rynku ETF w firmie Strategas.