Polityczny kryzys zaczął ciążyć rynkowi długu

Globalna gospodarka nie weszła w recesję, a konsumenci w ostatnich latach nie tylko w Polsce, ale również w Europie i Stanach Zjednoczonych okazali się zaskakująco odporni na inflację, zwiększając wydatki. Ich wzrost staje się jednak coraz bardziej selektywny, a potrzeba odbudowy oszczędności w połączeniu z niepewnością co do dalszej trajektorii inflacji, czy cen energii skłania miliony gospodarstw domowych do ostrożniejszego operowania budżetem oraz odbudowy oszczędności.