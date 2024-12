Dzieło Cattelana o nazwie „Komik” było bananem przyklejonym szarą taśmą do białej ściany. Reprezentowało ono nurt sztuki konceptualnej. „Komika” sprzedano w domu aukcyjnym Sotheby’s w Nowym Jorku za 6,2 mln USD. Nabywcą był Justin Sun, biznesmen z branży kryptowalutowej. Jak później relacjonował, sam był bardzo zdziwiony, że wygrał aukcję i przez pierwsze 10 sekund zastanawiał się, co zrobić z zakupionym w ten sposób „najdroższym bananem świata”. Postanowił więc, że go zje. Zamiar ten zrealizował podczas konferencji prasowej. Skonsumował banana przed kamerami w jednym z najdroższych hoteli Hongkongu. Stwierdził, że istnieje związek pomiędzy „najdroższym bananem świata” a NFT, czyli sztuką cyfrową opartą na technologii blockchain.

Ów banan został sprzedany wcześniej za mniej niż 1 dolara na straganie w nowojorskiej dzielnicy Upper East Side. Sprzedał go Shah Alam, który zarabia 12 dolarów za godzinę pracy. Gdy dowiedział się od dziennikarza, za ile ostatecznie sprzedano banana stanowiącego część dzieła Cattelana, zapłakał i stwierdził: „Jestem biednym człowiekiem”. Sun obiecał więc kupić 100 tys. bananów od Alama. HK