Jakie są szanse na cięcia stóp procentowych w USA?

Rynek spodziewa się jednak, że 18 września Fed zacznie cykl luzowania polityki pieniężnego. Jedyną niewiadomą co do najbliższego posiedzenia amerykańskiego banku centralnego wydaje się być to, czy obniży on główną stopę procentową o 25 pb., czy o 50 pb. Barometr CME Fed Watch wskazywał w czwartek, że jest 57 proc. szans na cięcie o 25 pb., a 43 proc. na obniżkę o 50 pb.

- Fed prawdopodobnie musi ruszyć nawet z obniżką 50 pb. Jeśli tak zrobi, to krzywa rentowności już kompletnie wróci do normy - prognozuje John Fath, partner zarządzający w BTG Pactual Asset Management US LLC.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Cięcia stóp w USA nadchodzą. Które rynki mogą najbardziej skorzystać? Dane historyczne sugerują, że w ciągu 12 miesięcy od pierwszej obniżki amerykańskiej głównej stopy procentowej indeksy giełdowe zwykle solidnie zyskują, a dolar słabnie. Dają zarobić też obligacje, ale mniej od akcji spółek notowanych na Wall Street.

- Zmiany w krzywej rentowności mają dużo sensu, gdyż znajdujemy się tuż rozpoczęciem cyklu cięć stóp procentowych przez Fed. To ile tego luzowania polityki pieniężnej oczekuje rynek odpowiada scenariuszowi, w którym Fed normalizuje stopy procentowe, by ochronić miękkie lądowanie gospodarcze, przez które obecnie przechodzimy - wskazuje Priya Misra, zarządzająca z JPMorgan Asset Management.

Wielu analityków wskazuje więc, że w obecnej sytuacji, normalizacja krzywej rentowności, to raczej pozytywny sygnał. - To zdrowe zjawisko, z którego powinniśmy się cieszyć. Taka krzywa rentowności jest typowa dla klimatu biznesowego oraz polityki pieniężnej, która jest bardziej zbilansowana i bliższa normalności - ocenia Jerome Schneider, zarządzający z PIMCO.