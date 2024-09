Ostra przecena Nvidii pociągnęła w dół indeksy

Nowym ciosem dla Nvidii stało się wezwanie sądowe wysłane jej i kilku producentom chipów przez amerykański Departament Sprawiedliwości. Zarzuca on Nvidii, że utrudnia klientom przestawianie się na innych dostawców, i karze spółki, które nie używają wyłącznie jej chipów. Koncern odrzuca te oskarżenia. „Wygrywamy dzięki swoim kompetencjom, o czym świadczą nasze wyniki oraz jakość zapewniana konsumentom, którzy mogą wybrać takie rozwiązania technologiczne, jakie im odpowiadają” – mówi komunikat Nvidii.

– Jeśli macie déja vu, to nie jest to niespodzianką. Miesiąc temu też zdarzyła się ostra wyprzedaż i wygląda na to, że to samo dzieje się tym razem. Mamy mieszankę obaw o globalny wzrost gospodarczy, wyprzedaż na rynku surowców, zmieniające się cykle polityki pieniężnej oraz sezonowość, wskazującą, że rynki akcji ogólnie źle radzą sobie we wrześniu. Do tego doszły działania amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości przeciwko Nvidii – twierdzi Kathleen Brooks, analityczka XTB.

Nerwowość na rynkach może być wysoka w nadchodzących tygodniach, gdyż m.in. zbliżają się wybory prezydenckie w USA.

Część inwestorów wskazuje, że ten okres podwyższonej nerwowości może być okazją do zakupów przecenionych akcji. – Następne osiem tygodni może być dobrą, a nawet bardzo dobrą okazją do zrebilansowania portfela, sprawienia, że stanie się on bardziej zdywersyfikowany, i lepszego wykorzystania aktywności na rynku – wskazuje Chris Hyzy, dyrektor ds. inwestycji w BofA Merrill Lynch Private Banku.