Pozytywnie zaskoczyły również dane z Hiszpanii. Jej PKB wzrósł aż o 0,8 proc. kw./kw. (i o 2,9 proc. rok do roku), czyli o tyle samo, co w pierwszym kwartale. Średnio oczekiwano wzrostu o 0,5 proc. We Włoszech wzrost PKB był zgodny z prognozami. Wyniósł 0,2 proc., po zwyżce o 0,3 proc. w pierwszych trzech miesiącach roku.

- Mocno oparte na przemyśle Niemcy rozczarowały, gdyż sektor ten pozostaje słaby. Tymczasem gospodarki bardziej zorientowane na usługi radziły sobie lepiej. Pozytywnym niespodziankom wzrostowym z Francji oraz Hiszpanii towarzyszył jednak spadek importu, sygnalizujący, że ożywieniu gospodarczemu wciąż brakuje siły — ocenia Alexander Valentin, ekonomista z firmy Oxford Economics.

Jaki był wzrost PKB Czech i Węgier?

We wtorek dane o wzroście gospodarczym opublikowały również Czechy i Węgry, czyli dwa państwa naszego regionu, które nie należą do strefy euro, ale są mocno gospodarczo związane z Niemcami. Wzrost czeskiego PKB przyspieszył z 0,2 proc do 0,3 proc., a średnio oczekiwano, że wyniesie 0,4 proc. Licząc rok do roku, gospodarka Czech urosła tylko o 0,4 proc. Węgry doświadczyły natomiast spadku PKB o 0,2 proc. kw./kw., po zwyżce o 0,7 proc. w pierwszym kwartale. Analitycy Capital Economics wskazują, że gorsze od prognoz dane z Czech i Węgier to głównie skutek słabego popytu eksportowego. O ile sytuacja gospodarcza może się tam lekko poprawić w drugiej połowie roku, to na prawdziwe ożywienie trzeba poczekać do 2025 r.