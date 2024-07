Chiny: Władze mogą mocniej zwiększyć stymulację

Roczna stopa pożyczkowa Ludowego Banku Chin została obniżona z 3,45 proc. do 3,35 proc. Stopę pożyczkową pięcioletnią obcięto z 3,95 proc. do 3,85 proc., a tygodniową stopę odwróconego repo zmniejszono z 1,8 proc. do 1,7 proc. Analitycy spodziewali się, że te stopy nie zostaną zmienione w poniedziałek.

Decyzja Ludowego Banku Chin o cięciu stóp jest powszechnie odbierana jako działanie mające na celu pobudzić zwalniający wzrost gospodarczy. Zapadła ona po zeszłotygodniowym III Plenum Komunistycznej Partii Chin, na którym partyjni decydenci debatowali głównie o polityce gospodarczej.