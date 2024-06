Seryjny kat rekordów, stratedzy windujacy prognozy i te nieszczęsne fundusze hedgingowe

- Wierzymy, że S&P500 do końca tego roku może osiągnąć poziom 6000 punktów, gdyż wyższe zyski w połączeniu z jednym lub dwoma cięciami stóp będą dopalaczem dla cen akcji – podkreśla James Demnert, ekspert Main Street Research.

Fed wcale nie musi ciąć, ale...

Dodaje, że wprawdzie Fed nie musi ciąć stóp w tym roku, ale jeśli to uczyni będzie to jeszcze bardziej byczym sygnałem dla rynku akcji, zwłaszcza dla firm technologicznych.

Scot Chronert, strateg banku Citigroup, obstawia, że zwyżki akcji technologicznych gigantów nadal będą windować S&P500.

W poniedziałek podwyższył on tegoroczną prognozę dla tego indeksu na ten rok z 5100 do 5600 punktów. Liczy na to, że utrzymująca się siła Wspaniałej Siódemki przeniesie się na inne spółki.

Citigroup jest trzecią firmą inwestycyjną, która od piątkowego zamknięcia podniosła swoje szacunki dołączając do Goldman Sachs Group i Evercore ISI.

Ten optymizm nie udzielił się jednak funduszom hedgingowym, które zdecydowały się ograniczyć ekspozycję na rynek akcji najbardziej od marca 2022.