Euro 2024: Polska - Holandia. Michał Probierz ma problem, dziury w podstawowym składzie

Probierz podkreśla, że w kontekście kontuzjowanych zawodników opiera się tylko i wyłącznie na stanowisku sztabu medycznego. - Bez opinii lekarza nie podejmę ruchu, który mógłby zagrozić zdrowiu piłkarza, bo ono jest najważniejsze. Wierzę, że jeszcze wielu będziemy potrzebować - podkreśla i pytany o skład dodaje: - Cenię ludzi, którzy są w moim sztabie. Mamy różne zdania i szanuję wszystkie opinie trenerów. Wierzę, że wspólnie podejmiemy dobrą decyzję.

Polska - Holandia. Przewidywany skład reprezentacji Polski

Znaków zapytania jest bowiem więcej. Dawidowicz, który ma problem z mięśniem czworogłowym, jeszcze w sobotę nie trenował z zespołem, w przeciwieństwie do Świderskiego, który jest dziś najbliżej powrotu na boisko, co nie oznacza, że w Hamburgu zobaczymy go od pierwszej minuty. Selekcjoner ma problem. Niewykluczone, że za zmianami w składzie pójdzie także korekta ustawienia.

Gotowy do zastąpienia Dawidowicza jest Bartosz Salamon, który zmienił go w przerwie meczu z Turkami, a wcześniej spędził na boisku 90 minut podczas spotkania z Ukraińcami (3:1). Probierz widzi więc w nim godnego zaufania zmiennika, skoro wszedł do gry także z Walijczykami, kiedy pod koniec drugiej połowy zastąpił Jana Bednarka. Bartosz Bereszyński oraz Sebastian Walukiewicz szansę dostali od selekcjonera tylko z Ukraińcami, wcześniej ani później za jego kadencji na boisku się nie pojawili.

Większy problem to kontuzje napastników. Zdrowi są Krzysztof Piątek oraz Adam Buksa, ale niewykluczone, że selekcjoner spróbuje wzmocnić środek pola, gdzie podczas ostatnich meczów często cofał się i pracował Lewandowski. Napastnika w takim ustawieniu mógłby zastąpić Sebastian Szymański, choć na giełdzie nazwisk pojawia się także Kacper Urbański.

Przewidywany skład Polaków na mecz z Holendrami: Wojciech Szczęsny, Jakub Kiwior, Bartosz Salamon, Jan Bednarek - Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski - Piotr Zieliński, Sebastian Szymański - Krzysztof Piątek

Nie tylko Probierz ma ból głowy, bo z urazami w zespole zmaga się także selekcjoner Holendrów Roland Koeman. Jeszcze przed turniejem ze składu wypadli Frenkie de Jong oraz Teun Koopmeiners (zastąpili ich Ian Maatsen i Joshua Zirkzee), a przeciwko Polakom nie zagra także Brian Brobbey, który w sparingu z Kanadą (4:0) wybiegł na boisko w podstawowym składzie. Początek meczu Polska — Holandia o 15.00. Składy oficjalnie poznamy 75 minut przed pierwszym gwizdkiem.