Europejski futbolowy top w poszukiwaniu „antykruchości”

Termin ,,antykruchość” zagościł w teorii i praktyce życia gospodarczego za sprawą serii głośnych książek Nassima N. Taleba, wśród których jedna ukazała się właśnie z takim tytułem (ang. „Antifragile”). Ogólnie rzecz biorąc, tematem przewodnim cyklu publikacji tego autora z lat 2001–2018 jest potrzeba wypracowania odporności jako odpowiedzi na nieprzewidywalne i niestabilne otoczenie. Problem ten dotyczy praktycznie wszelkich dziedzin i sfer naszego życia. Dotyczy to również uczestników rozpoczętej właśnie nowej (i zmienionej co do formuły i zasad rywalizacji) edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów.