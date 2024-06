EBC tnie stopy procentowe w strefie euro

Inflacja w strefie euro w maju urosła do poziomu 2,6 proc., z 2,4 proc. w marcu i w kwietniu.

Polskie stopy w zamrażarce

Inaczej niż EBC nasza Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 5,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 5,25 proc., a stopa depozytowa 5,25 proc. Czerwcowe posiedzenie RPP było już ósmym z rzędu bez zmiany stóp. Ostatnia ich obniżka miała miejsce w październiku zeszłego roku.

Inflacja w Polsce w marcu ustanowiła dołek na poziomie 2 proc. licząc rok do roku. W kwietniu wskaźnik wzrostu cen jednak podskoczył do 2,4 proc., a w maju do 2,5 proc. Wzrostom sprzyja przywrócenie podstawowej stawki VAT na żywność. A to nie koniec, bo na horyzoncie widać już częściowe odmrożenie cen energii i gazu. To również może popchnąć inflację w górę, ekonomiści i analitycy rynkowi oceniają więc, że co najmniej do końca roku stopy procentowe raczej się nie zmienią. Niektórzy prognozują, że na obniżki stóp poczekamy aż do 2026 r.