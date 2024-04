Dolar tworzy problem dla banków centralnych

Drożejący dolar wywołuje zawirowania na kolejnych rynkach i niepokoi decydentów z różnych krajów. Przykładem tego niepokoju jest choćby wspólny komunikat Choi Sang-moka, południowokoreańskiego ministra finansów, oraz jego japońskiego odpowiednika Shinichiego Suzuki. Obaj ministrowie stwierdzili, że niepokoi ich niedawne osłabienie ich walut i że podejmą „odpowiednie kroki”, by przeciwdziałać nadmiernej zmienności na rynku walutowym. W środę za 1 USD płacono 154,63 jena. Notowania były więc w pobliżu najsłabszego poziomu od 34 lat. Dzień wcześniej notowania wona południowokoreańskiego doszły do 1400 wonów za 1 USD, czyli były najsłabsze od jesieni 2022 r. (w środę po południu wynosiły 1386 wonów za 1 USD). Od początku roku jen stracił wobec amerykańskiej waluty 8,8 proc., a won 7,1 proc. Miały na to wpływ różnice w wysokości stóp procentowych. O ile główna stopa w USA jest w przedziale 5,25–5,5 proc., to w Japonii wynosi 0–0,1 proc. (w marcu została podwyższona po raz pierwszy od 2007 r.), a w Korei Płd. jest to 3,5 proc.

Czekając na Fed

Znaczna większość światowych walut osłabła od początku roku wobec dolara. Złoty, choć we wtorek nagle doświadczył największej wyprzedaży od września (notowania zbliżały się do 4,12 zł za 1 USD, ale w środę po południu wynosiły już tylko 4,09 zł), to od początku roku zniżkował dosyć umiarkowanie, bo o prawie 3,6 proc. Podobnej deprecjacji w okresie od początku stycznia doświadczyło euro. Mocniej od złotego traciło wiele innych walut z rynków wschodzących i rozwiniętych. Korona czeska osłabła w tym okresie o 5,6 proc., forint węgierski o 5,7 proc., korona norweska o 7,3 proc., frank szwajcarski o 7,6 proc., korona szwedzka o 7,9 proc., a real brazylijski o 8,1 proc.

Do osłabienia tych walut mocno przyczyniła się zmiana oczekiwań inwestorów dotycząca luzowania polityki pieniężnej w USA. O ile na początku roku powszechnie spodziewano się, że do pierwszej obniżki stóp dojdzie tam w marcu, to obecnie inwestorzy skłaniają się do poglądu, że początek cięć nastąpi dopiero we wrześniu. Barometr CME Fed Watch wskazuje, że szanse na obniżkę stóp przez Fed w czerwcu wynoszą tylko 15 proc., w lipcu 42,5 proc., a we wrześniu 67 proc.