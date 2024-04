Co złego się dzieje z Boeingiem?

W marcu, w półciężarówce stojącej na parkingu przed hotelem mieście Charleston w Karolinie Południowej został znaleziony martwy John Barnett, emerytowany specjalista od kontroli jakości w Boeingu. Pracował on w tym koncernie ponad trzy dekady do 2017 r. W 2019 r. stwierdził w wywiadzie dla BBC, że jego dawny pracodawca zaniedbywał kwestie bezpieczeństwa, by przyspieszyć wejście na rynek modelu Dreamliner. Później wielokrotnie mówił o naruszeniach standardów bezpieczeństwa w Boeingu. Oficjalnie uznano, że popełnił on samobójstwo, strzelając do siebie z pistoletu. Przed śmiercią mówił jednak znajomym: „Jeśli mi się coś stanie, nie wierzcie w to, że popełniłem samobójstwo”. Czyżby chciał powiadomić świat o czymś szokującym dotyczącym swojego dawnego pracodawcy?

Od stycznia Boeing jest objęty śledztwem amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA). „New York Times” donosił, że od stycznia Boeing oblał 33 z 89 inspekcji przeprowadzonych przez FAA. Spółka Spirit AeroSystems oblała 7 z 13 takich sprawdzianów. Inspektorzy FAA donosili m.in. że zatrudniony przez nią mechanik sprawdzał szczelność instalacji drzwiowej za pomocą hotelowej karty-klucza i używał mydła w płynie jako lubrykantu w procesie montażu tych drzwi. Wiele spośród niedociągnięć dotyczyło tego, że pracownicy nie trzymali się ustalonych procedur. FAA stwierdziła jednak w swoim raporcie, że owe procedury często się zmieniały, co prowadziło do dezorientacji różnych grup pracowników.

Tego typu problemy pojawiły się już wcześniej. W 2020 r. ujawnione zostały wiadomości, które pracownicy Boeinga wymieniali między sobą w kwestii maszyn 737 Max. „Ten samolot został zaprojektowany przez clownów, którzy są nadzorowani przez małpy” – mówiła jedna z nich. „Nie wiem, jak zmienić te rzeczy... To systemowe. To kultura. To fakt, że posiadamy wyższą kadrę kierowniczą, która rozumie bardzo mało o naszym biznesie, a mimo to prowadzi nas ku określonym celom” – mówiła inna wiadomość.

W 2014 r. reporter telewizji Al Jazeera odwiedził z ukrytą kamerą zakład Boeinga w Karolinie Południowej, w którym montowano Dreamlinery. Pytał pracowników, czy byliby gotowi odbyć lot takim samolotem. 10 na 15 respondentów odpowiedziało mu, że nie. Twierdzili również, że kadra kierownicza przymyka oczy na 90 proc. problemów z produkcją, a wielu pracowników to narkomani. Problemy z kulturą korporacyjną Boeinga nie są więc niczym nowym.

Korzenie problemu

Boeing był dawniej postrzegany bardziej jako „stowarzyszenie inżynierów” chcących budować lepsze samoloty niż korporacja nastawiona na maksymalizację zysku za wszelką cenę. W latach 90. coraz trudniej mu było jednak odnaleźć się na rynku ze swoją dotychczasową kulturą korporacyjną. Kiedy w 1997 r. przejął swojego konkurenta, koncern McDonnell Douglas zaadoptował więc u siebie również jego agresywną kulturę. – Powinniście przestać zachowywać się jak rodzina, a bardziej jak drużyna. Jeśli nie osiągasz wyników, nie zostajesz w drużynie – mówił w 1998 r. pracownikom Boeinga Harry Stonecipher, ówczesny dyrektor operacyjny tego koncernu, a wcześniej członek rady dyrektorów McDonnell Douglas. (W latach 2003–2005 był prezesem Boeinga, ale stracił stanowisko po aferze seksualnej.)