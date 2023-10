EBC nie zmienił stóp procentowych

Decyzja o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie prawdopodobnie wzmocni oczekiwania, że ​​największe banki centralne świata, w tym amerykańska Rezerwa Federalna, w zasadzie zakończą zacieśnianie polityki, kończąc bezprecedensową serię zsynchronizowanych podwyżek stóp procentowych.

Prawdopodobnie spowoduje to przeniesienie uwagi rynku na to, jak długo stopy muszą utrzymać się na obecnym poziomie, co jest trudnym zadaniem, ponieważ inwestorzy już obstawiają, że kolejnym ruchem EBC będzie obniżka już w czerwcu, a dwa pełne ruchy zostaną wycenione do następnego października – harmonogram, który niektórzy decydenci uważają za nierealistyczny.

– Gospodarka strefy euro balansuje na krawędzi recesji, a wskaźnik Composite PMI łącznie oddający koniunkturę w usługach i przemyśle spadł właśnie do 46,5 pkt, najniższego poziomu do pandemicznego 2020 r. Najmniejszych powodów do optymizmu nie dają też wyniki cyklicznego badania akcji kredytowej. Popyt na kredyt jest coraz bardziej anemiczny, a warunki udzielania pożyczek ulegają zaostrzeniu. Pokazuje to, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych działają i nie ma potrzeby kontynuacji cyklu – komentuje Sawicki.

Jego zdaniem za nieco bardziej prawdopodobny moment na ewentualną podwyżkę jawi się grudzień, gdy Rada Prezesów zostanie wyposażona w nowe prognozy dynamiki PKB i inflacji, ale za scenariusz bazowy należy uznać utrzymanie stóp na bieżącym poziomie minimum do połowy 2024 r.