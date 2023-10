Listing act coraz bliżej, ma rozruszać giełdy Europy

Mają one ułatwić wejście na giełdę, zrównoważyć koszty regulacyjne ponoszone przez spółki ubiegające się o notowanie oraz te już obecne na parkiecie, a także, oczywiście, zapewnić ochronę inwestorów i integralności rynku. Listing Act ma więc ułatwić działalność spółkom na etapie przygotowań IPO oraz potem obniżyć koszty sporządzania prospektu emisyjnego, przyczynić się do zwiększenia liczby IPO w UE, umożliwić przedsiębiorstwom korzystanie z akcji uprzywilejowanych co do głosu przy pierwszym dopuszczeniu do obrotu giełdowego, co daje właścicielom możliwość zachowania kontroli nad ich wizją przedsiębiorstwa oraz usprawnić obowiązki informacyjne firm.

Jak dowiedział się „Parkiet”, w Parlamencie Europejskim, głosowanie nad proponowanymi zmianami odbędzie się w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) 24 października lub 7 listopada. To głosowanie w komisji ustanawia pozycję negocjacyjną parlamentu, która musi zostać potwierdzona na sesji plenarnej przez cały parlament. Wtedy ruszają negocjacje polityczne – prezydencja hiszpańska w Radzie UE ma nadzieję na rozpoczęcie trójstronnych negocjacji z parlamentem i Komisją Europejską (tzw. trilogów) jeszcze przed końcem tego roku. Jeśli zakończą się do początku lutego 2024 r. – wtedy projekt nowych przepisów powinien zdążyć na głosowanie plenarne parlamentu w kwietniu, przed wyborami do PE w 2024 r. Jego wejście w życie, po przyjęciu przez Radę UE, będzie możliwe po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dz.Urz. UE (w zakresie rozporządzenia) i po upływie 30 miesięcy od dnia ogłoszenia (w zakresie dyrektywy). Dyrektywy muszą być dodatkowo transponowane do przepisów krajowych, co w Polsce trwa ponadprzeciętnie długo.

Zakończenie negocjacji w grudniu, za czasu prezydencji hiszpańskiej – jest dziś już uznawane za bardzo mało prawdopodobne. Drugi scenariusz to zakończenie negocjacji na początku lutego 2024 r. Trzecia opcja zakłada negocjacje do marca i wtedy tzw. surowa wersja tekstu może być poddana pod głosowanie w kwietniu, żeby zachować polityczne porozumienie, ale po wyborach do PE mogą być nanoszone zmiany do projektu i proces potrwa prawdopodobnie do końca 2024 roku.

Za duża ochrona

W Polsce eksperci, początkowo entuzjastyczni, dziś studzą optymizm, ponieważ w miarę postępu prac Listing Act tracił kolejne zapisy, które mogły faktycznie wpłynąć na rynek, twierdzi Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, jeden z konsultantów Listing Act. Najlepiej ocenia postulat emisji bezprospektowych, czyli koncepcję, aby spółki giełdowe mogły dokonywać nowych emisji akcji bez konieczności sporządzania i akceptacji prospektu emisyjnego. – W żaden sposób nie obniży to bezpieczeństwa rynku czy poziomu ochrony inwestorów, bo przecież spółki te od wielu lat publikują na swój temat wszystko, co jest ważne z perspektywy podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ponadto będą musiały sporządzić jakiś dokument, w którym opiszą cele emisji, aby zachęcić inwestorów do nabycia nowej emisji akcji, czyli dostęp do informacji i tak będzie. I będzie o tyle lepszy, że w takim dokumencie zawarte będą informacje ważne z perspektywy inwestorów, a nie nadzorcy. Jeśli to rozwiązanie zostanie finalnie przyjęte, będzie ono miało bardzo istotny wpływ na rozwój rynku kapitałowego – mówi prezes SEG.

W jego ocenie pozostałe zmiany nie doprowadzą do przełomu, przepisy nie rozruszają europejskiego rynku kapitałowego i nie przekierują 11 bln euro europejskich oszczędności na inwestycje z powodu zbyt dużego nacisku na ochronę inwestorów. – Z przeprowadzonego przez SEG badania kosztów i korzyści związanych z notowaniem jednoznacznie wynika, że zakres obowiązków informacyjnych w bardzo dużym stopniu utrudnia (zwłaszcza małym spółkom) możliwość prowadzenia biznesu, a w wielu przypadkach – co było dla mnie zaskoczeniem – utrudnia możliwość pozyskiwania finansowania. Jeśli spółki idą na rynek po to, aby mieć łatwiejszy dostęp do finansowania, a w praktyce staje się on trudniejszy niż dla spółek nienotowanych, to trudno się dziwić, że nie są zadowolone z faktu notowania i dążą do delistingu – zauważa ekspert.