Światowy dług znów mocno się powiększa

W środę giełdy niemal całej Europy świeciły na zielono. Prym wiodła Warszawa ze wzrostem WIG20 o 2,3 proc., do 1975,57 pkt. A skoro zwyżkowały największe i średnie firmy to spadać musiał sWIG80 – zniżka o 0,1 proc. Obroty wzrosły o ok. 50 mln do 1,052 mld zł. A wszystko to się działo przy odzyskującym siły złotym (dziś złoty traci).