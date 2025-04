Ponad 76 mld zł deficytu w budżecie państwa po marcu

Ile PIT dla samorządów ile dla budżetu państwa

Jak to w ogóle możliwe, by dochody były ujemne? MF wyjaśnia, że JST (z tytułu udziału w dochodach z PIT w okresie styczeń-marzec 2025 r.) przekazano 66,9 mld zł. Zaś całkowite wpływy z PIT wyniosły w tym okresie 38,1 mld zł. MF podkreśla przy tym, że na styczeń oraz luty br. samorządom zostały przypisane raty w wysokościach po 2/13 kwoty zaplanowanej na cały rok. Wszystkie kolejne raty (od marca do listopada) stanowią 1/13 kwoty zaplanowanej na cały rok.

Z kolei dochody z VAT wyniosły 84,3 mld zł i były wyższe o 11,8 proc. rok do roku, a z akcyzy – wzrosły jedynie o 0,3 proc. do 19,5 mld zł. MF przypomina tu, że od 1 stycznia 2025 r. o 5 proc. wzrosła akcyza na alkohol, piwo, wino, itp., a podwyższone stawki na wyroby tytoniowe zaczęły obowiązywać od marca.

Jakie wydatki budżetu po marcu 2025 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2025 r. wyniosło 194,7 mld zł, czyli wzrosło o 13,9 proc. rok do roku. Ministerstwo Finansów wyjaśnia w komunikacie, że ten duży roczny wzrost wynika przede wszystkim z przekazania w marcu br. ok. 19 mld zł na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji (wraz z odsetkami) Polskiego Funduszu Rozwoju wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu „Tarcz Finansowych” w czasie pandemii.

To pierwsza transza przeznaczona na wykup pandemicznego długu. Łącznie, jak przewiduje tegoroczna ustawa budżetowa, na ten cel ma zostać przeznaczonych 67 mld zł.

W okresie styczeń-marzec pięć największych części budżetowych to: ZUS (33,7 mld zł), obrona narodowa (21,8 mld zł), gospodarka (19,6 mld zł, głównie na wykup obligacji PFR), subwencje dla JST (16,6 mld zł) oraz zdrowie (14 mld zł).