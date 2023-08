Sztuczna inteligencja jest już polem bitwy supermocarstw

Amerykanom bardzo zależy na tym, by również ich sojusznicy nie wspierali finansowo i technologicznie chińskich prac nad sztuczną inteligencją. Prace te mają bowiem ogromne znaczenie dla wojska i wywiadu. Supremacja w tej dziedzinie pozwoli na kontrolę nad światem.

Rząd USA nie chce, by do Chin trafiały najnowocześniejsze mikroprocesory wykorzystywane do przełomowych prac nad sztuczną inteligencją. Fot. AdobeStock

Foto: 578974852