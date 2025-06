Fiskus chce setek milionów złotych

Podatek od sprzedaży został wprowadzony w 2021 r. Płacą go duże sieci stacjonarne, ale zdaniem Ministerstwa Finansów to za mało. – Zdaniem urzędników wiele firm omija podatek, rozwijając handel internetowy, dlatego główna zmiana ustawy ma właśnie objąć obciążenie e-handlu – mówi nasze źródło zbliżone do resortu. Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na nasze pytania. Z naszych informacji wynika, że szacowane wpływy z opodatkowania dużych sprzedawców e-handlu mogą przynieść kilkaset milionów złotych rocznie, może nawet przekroczyłyby 1 mld zł rocznie.