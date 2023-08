Na co wskazuje chińska deflacja?

Dzień wcześniej opublikowano bardzo kiepskie dane o chińskim handlu zagranicznym. Import do Chin spadł w lipcu o 12,4 proc. (w ujęciu dolarowym), podczas gdy średnio oczekiwano spadku tylko o 5 proc. Chiński eksport zmniejszył się natomiast o 14,5 proc., a spodziewano się, że spadnie o 5 proc. Lipiec był już trzecim z rzędu miesiącem spadku chińskiego eksportu i piątym importu.

Pod koniec lipca Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Chin zapowiedziało większe wsparcie dla gospodarki oraz dla rynku nieruchomości. Stwierdziło m.in., że należy pozwolić samorządom na większe emisje długu mającego finansować rozbudowę infrastruktury. Ogłosiło również, że będzie wspierać rozwój rynku kapitałowego. Jak na razie jednak władze chińskie nie przedstawiły konkretnych planów stymulowania gospodarki. Wydały za to wytyczne mówiące, by ekonomiści nie dyskutowali publicznie tematów takich jak deflacja.

- Deflacja nie istnieje i nie będzie istniała w Chinach - stwierdził Fu Linghui, rzecznik chińskiego Narodowego Biura Statystycznego.

Dane o PKB za drugi kwartał mówiły o wzroście o 6,3 proc. Inne wskaźniki publikowane w ostatnich miesiącach były jednak dosyć słabe. Na przykład indeks PMI mierzący koniunkturę w przemyśle (liczony przez firmę Caixin) spadł z 50,5 pkt w czerwcu do 49,2 pkt w lipcu. Jego odczyty poniżej 50 pkt sugerują recesję w danej branży. Stopa bezrobocia wśród młodzieży doszła natomiast w czerwcu do rekordowego poziomu 21,3 proc.

Wyznaczony przez rząd ChRL cel wzrostu gospodarczego na ten rok wynosi 5 proc. Jeszcze kilka miesięcy temu był on uznawany przez analityków za cel "mało ambitny" i łatwy do osiągnięcia. Teraz wciąż jest uważany za możliwy do zrealizowania, ale postrzega go się jako niewiele niższy od oczekiwanego wzrostu. Mediana prognoz zebranych przez Bloomberga mówi o wzroście PKB w 2023 r. wynoszącym 5,2 proc.