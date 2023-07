Giełdy w lipcu na mocnym plusie. Fala optymizmu niesie indeksy

S&P 500 rósł dotychczas dużo mocniej, niż spodziewało się wielu analityków. W lipcu przebił 4600 pkt, podczas gdy mediana prognoz strategów zebranych przez agencję Bloomberga wciąż sugeruje, że zakończy on obecny rok na poziomie 4300 pkt.

Najbardziej optymistyczna prognoza sugeruje natomiast wzrost do 4825 pkt. Prognozy dla niemieckiego indeksu DAX są podobnie konserwatywne. Choć w poniedziałek przebił poziom 16 500 pkt, to mediana projekcji wskazuje, że na koniec roku powinien sięgnąć 16 100 pkt, a najbardziej optymistyczna prognoza mówi o wzroście do 17 000 pkt.