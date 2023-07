Licząc rok do roku, wzrost PKB wyhamował z 1 proc. w pierwszym kwartale do 0,6 proc. w drugim. Prognozowano jednak, że zejdzie do 0,5 proc.

Najszybciej rosły w drugim kwartale gospodarki Irlandii (3,3 proc. kw./kw.) oraz Litwy (2,8 proc.). Spośród dużych gospodarek, największy wzrost miała Francja (0,5 proc.). Niemcy wypracowały natomiast zerowy wzrost PKB. Gospodarka kurczyła się natomiast we Włoszech (-0,3 proc.), Austrii (-0,4 proc.), na Łotwie (-0,6 proc.) i w Szwecji (-1,5 proc.).

- Wzrost PKB strefy euro był wyższy od prognoz głównie dzięki dużym zwyżkom we Francji oraz w Irlandii - mówi Andrew Kenningham, ekonomista Capital Economics. - Dane z obu krajów zostały zaburzone przez czynniki jednorazowe i mogą tworzyć mylne wrażenie ogólnej siły gospodarek. Pomijając dane z tych dwóch krajów, wzrost PKB strefy euro wyniósłby zaledwie 0,04 proc. Ponieważ te czynniki jednorazowe nie powinny się powtórzyć w nadchodzących kwartałach, a wpływ zacieśniania polityki pieniężnej staje się silniejszy, to spodziewamy się, że PKB strefy euro spadnie w drugiej połowie roku - ocenia.

W poniedziałek opublikowano też wstępne dane o lipcowej inflacji w strefie euro. Inflacja HICP, czyli liczona według metodologii Eurostatu, wyhamowała z 5,5 proc. do 5,3 proc., co było zgodne z prognozami. W porównaniu z czerwcem ceny spadły o 0,1 proc. Inflacja bazowa HICP, czyli nie uwzględniająca cen żywności, paliw i energii, pozostała natomiast na poziomie 5,5 proc., choć średnio spodziewano się, że zejdzie do 5,4 proc.