Musk i Zuckerberg walczą o przyszłość

Jak na razie Threads jest pod pewnymi względami na gorszej pozycji w stosunku do Twittera. Przede wszystkim nie jest platformą dostępną dla użytkowników z krajów Unii Europejskiej. To poważne problemy regulacyjne (dotyczące m.in. unijnego prawa o gromadzeniu danych) sprawiły, że Meta nie zdecydowała się na jej udostępnienie w Europie. Tymczasem Twitter wciąż działa w UE bez przeszkód, choć od czasu do czasu unijni komisarze grożą, że uderzą w jego działalność, jeśli nie będzie odpowiednio surowo cenzurował treści. Ponadto zainteresowanie aplikacją Threads poważnie zmalało. W tygodniu zakończonym 14 lipca liczba jej aktywnych użytkowników spadła (według danych firmy SimilarWeb) z 49 mln do 23,6 mln. Skrócił się też średni czas, jaki użytkownicy poświęcali tej aplikacji. W USA osiągnął on szczyt 7 lipca. Amerykańscy użytkownicy spędzali wówczas na Threads 21 minut dziennie. Tydzień później byli tam już tylko średnio przez 6 minut dziennie. Wygląda więc na to, że bardzo duża część użytkowników Threadsa założyła tam konta po prostu z ciekawości. Chcieli sprawdzić, czy nowa aplikacja jest lepsza od innych platform społecznościowych. Wielu z nich mogło uznać, że nie ma tam nic, co by ich skłaniało do dłuższych interakcji.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Mimo ostatniej wyprzedaży Tesla i Meta były w tym roku jednymi z lokomotyw amerykańskiej hossy Akcje Tesli straciły podczas czwartkowej sesji aż 9,7 proc. Inwestorów wyraźnie rozczarowała jej konferencja wynikowa. Choć Tesla miała w drugim kwartale rekordowe 24,93 mld dol. przychodów, a jej zysk na akcję (91 centów) był wyższy od prognoz, to inwestorom nie spodobał się spadek marży operacyjnej do 9,6 proc.

Twitterowi można wiele zarzucić. Poluzowanie standardów moderacji na tej platformie sprawiło, że boryka się ona z exodusem reklamodawców. W okresie od 1 kwietnia do 7 maja 2023 r. sprzedaż reklam na Twitterze była o 59 proc. niższa niż w takim samym okresie rok wcześniej. Serwis stracił połowę ze swoich 100 największych reklamodawców. Musk próbuje powstrzymać ten trend, szukając kompromisu choćby w kwestii moderacji treści. M.in. temu służyła majowa nominacja Lindy Yaccarino na nową szefową tej platformy. Mimo tych zawirowań Twitter pozostaje jednak miejscem ożywionej i dosyć swobodnej wymiany myśli oraz pozyskiwania informacji. Tego się natomiast nie da powiedzieć o Threadsie. Nowa aplikacja Zuckerberga już w pierwszych tygodniach funkcjonowania podpadła wielu użytkownikom, bo stosowała nadmierną, wręcz absurdalną cenzurę. Doszło nawet z tego powodu do kuriozalnej sytuacji. Anas Haqqani, jeden z liderów afgańskich talibów, stwierdził, że woli Twittera, gdyż zapewnia on więcej wolności słowa niż „nietolerancyjna” Meta. Mamy więc z jednej strony platformę, która chce być Hydeparkiem dla różnych kontrowersyjnych opinii, a z drugiej grzeczną aplikację, która umożliwi spokojne rozmowy między ludźmi reprezentującymi zbliżone poglądy. Ta druga może zyskać sympatię regulatorów, ale znudzić wielu swoich użytkowników.

Technologia przełomu

Polem walki pomiędzy Muskiem a Zuckerbergiem stanie się też zapewne sztuczna inteligencja. Meta Platforms już jest mocno zaangażowana w rozwój tej technologii. W zeszłym tygodniu zaczęła nawet udostępniać za darmo swój model sztucznej inteligencji Llama 2. Zapewne liczy, że uczynienie go programem typu open source da jej dużą przewagę nad rywalami.

Musk natomiast ogłosił niedawno, że zakłada start-up o nazwie xAI, który będzie miał za zadanie zbudować szutczną inteligencję przyjazną ludziom. O ile na dotychczasowe modele sztucznej inteligencji nałożono cenzorskie ograniczenia, niepozwalające im zgłębiać niektórych niebezpiecznych tematów, o tyle według Muska należy stworzyć model, który będzie przyjazny dla ludzkości, dlatego że będzie inteligencją zaciekawioną ludźmi i funkcjonowaniem wszechświata.