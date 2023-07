Mimo ostatniej wyprzedaży Tesla i Meta były w tym roku jednymi z lokomotyw amerykańskiej hossy

Zaniepokoiło ich również to, że nie uzyskali konkretnych odpowiedzi na pytanie, kiedy mogą się zacząć dostawy modelu Cybertruck i kiedy będzie gotowy samochód mogący pełnić rolę taksówki autonomicznej. Elon Musk zapowiedział za to, że produkcja zwolni w trzecim kwartale, co będzie spowodowane koniecznością dokonania ulepszeń w fabrykach.

Mimo silnej przeceny z czwartku akcje Tesli dały w dłuższym terminie bardzo dobrze zarobić inwestorom. Od początku roku do piątkowego otwarcia sesji zyskały one 143 proc., a Tesla była jedną z lokomotyw amerykańskiej hossy. Pomogło to powiększyć majątek Elona Muska od początku stycznia o 97 mld dol.