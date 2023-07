Ofensywa Zuckerberga. Europa się broni

Ruszyła aplikacja Threads, rywal dla platformy społecznościowej Elona Muska. Nowy serwis rozwijany przez Marka Zuckerberga na razie zbiera mocno mieszane komentarze, a ruch, jaki generuje, to efekt raczej ciekawości. W ciągu kilku godzin od startu aplikację ściągnęło 10 mln osób. Czy dojdzie do masowego przenoszenia kont z Twittera, jak kilka miesięcy temu miało to miejsce w przypadku Mastodona (ten ostatni ma 1,7 mln aktywnych użytkowników)? Na razie nie wiadomo. Zuckerberg przekonuje, że Threads ma potencjał, by zdobyć w przyszłości miliard użytkowników. Na razie jednak serwis nie jest dostępny w Unii Europejskiej i nie wiadomo, kiedy tu ruszy. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o ochronę danych osobowych. Brukseli nie podoba się polityka Mety. Właściciel Facebooka i Instagrama w ogóle może mieć kłopot z działalnością w UE. Wspólnotowy trybunał sprawiedliwości (TSUE) podtrzymał wyrok niemieckiego organu antymonopolowego z 2019 r., nakazujący Facebookowi zmianę sposobu śledzenia przeglądania stron internetowych przez klientów, czym zakwestionował model biznesowy koncernu.