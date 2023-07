Wojna technologiczna Chin i Zachodu zaostrza się przed wizytą Yellen

USA wprowadziły w październiku restrykcje na do Chin najnowocześniejszych mikroprocesorów i narzędzi do ich produkcji. W ostatnich miesiącach mocno namawiały inne kraje, m.in. Japonię i Niderlandy do wprowadzenia podobnych ograniczeń. W piątek rząd Niderlandów ogłosił pakiet restrykcji na sprzedaż nowoczesnych maszyn do produkcji mikroprocesorów do Chin.

Tymczasem "The Wall Street Journal" donosi, że administracja Bidena myśli o zaostrzenie restrykcji na eksport technologiczny do Chin. Rozważa ona m.in. ograniczenie chińskim firmom dostępu do usług w chmurze informatycznej oferowanych przez Amazon i Microsoft.

Obok oznak zaostrzania się wojny technologicznej pomiędzy USA a Chinami, pojawiają się też jednak próby łagodzenia tego konfliktu. W czwartek ma się udać do ChRL Janet Yellen, amerykańska sekretarz skarbu. Ma się ona tam spotkać z przedstawicielami najwyższych władz chińskich i omawiać kwestię poprawy relacji wzajemnych.