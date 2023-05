W niedzielę Federalna Korporacja Ubezpieczania Depozytów (FDIC) przyjmowała oferty od banków dotyczące przejęcia First Republic. Najlepszą z nich złożył JPMorgan Chase. W jego ręce trafią również nieubezpieczone depozyty First Republic Banku, w tym 30 mld dolarów, które złożyło w marcu tym pożyczkodawcy 11 dużych banków z Wall Street. (Wpłaciły one wówczas te depozyty, by ustabilizować sytuację First Republic Banku i zapobiec jego bankructwu.)

Reklama

We zeszłym tygodniu First Republic Bank opublikował raport wynikowy za pierwszy kwartał. Ujawnił w nim, że depozyty klientów spadły w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku aż o 40 proc. Na koniec marca depozyty w nim sięgały 104,5 mld USD. Ucieczka kapitału z First Republic Banku była większa niż oczekiwano, a to stało się impulsem do panicznej wyprzedaży akcji tego pożyczkodawcy. Od początku roku do piątkowego zamknięcia straciły one 97 proc.