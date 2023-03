Scope Fluidics do końca 2025 roku chce posiadać w portfolio co najmniej pięć nowych projektów, w tym co najmniej dwa w formie spółek celowych, a do końca 2028 r. doprowadzić do co najmniej dwóch transakcji strategicznych. W latach 2029-2033 spółka chce mieć gotowość do przeprowadzania co najmniej jednej transakcji strategicznej średniorocznie.