Dane o spadku majątków miliarderów o 1,9 bln USD, to wyliczenia amerykańskiego „Forbesa”. Nie są one pełne, gdyż obejmują okres do 9 grudnia 2022 r. Wynika z nich, że majątek Elona Muska zmniejszył się w tym czasie o 115 mld USD, podczas gdy bardziej aktualne dane z indeksu miliarderów Bloomberga, wskazują, że Musk stracił w tym czasie 140,5 mld USD, a jego majątek spadł do 129,9 mld USD. Akcje Tesli, stanowiące dużą część jego aktywów, zniżkowały od początku roku do środowego otwarcia o prawie 73 proc., a w ciągu miesiąca spadły o 40 proc.

Majątek Jeffa Bezosa, założyciela Amazonu, zmniejszył się o 86,1 mld USD, Fot. Eric BARADAT/AFP ERIC BARADAT

Musk w tym roku spadł na drugie miejsce w zestawieniach miliarderów „Forbesa” i Bloomberga. Wyprzedził go Bernard Arnault, właściciel koncernu LVMH. Majątek tego francuskiego potentata spadł jednak w tym roku, według Bloomberga, o 15 mld USD, do 163,1 mld USD.

Technologiczna bessa

2022 rok był również zły dla Jeffa Bezosa, założyciela koncernu Amazon. Jego majątek stopniał, według wyliczeń Forbesa o 80 mld USD. Według danych Bloomberga, skurczył się o 86,1 mld USD, do 106 mld USD. Akcje Amazonu straciły od początku roku do środowego otwarcia 51 proc.

Wielkim przegranym był również Mark Zuckerberg, prezes Meta Platforms (dawnego Facebooka). Jego majątek spadł według „Forbesa” o 78 mld USD, a według Bloomberga o 81,1 mld USD, do 44,4 mld USD. Akcje Mety straciły od początku roku 66 proc.

Mark Zuckerberg, prezes Mety, „zbiedniał” o 81,1 mld USD. Fot. JOSH EDELSON/AFP JOSH EDELSON

Larry Page i Sergey Brin, założyciele koncernu Alphabet (Google), stracili od początku stycznia według Bloomberga odpowiednio 46,1 mld USD i 44,8 mld USD. Bill Gates, twórca Microsoftu, „zbiedniał” w tym czasie o 28,6 mld USD. Jego majątek spadł do 109,5 mld USD. Ogółem, miliarderzy z branży technologicznej, stracili według „Forbesa” około 1 bln USD. Było to skutkiem znacznej przeceny akcji spółek z tego sektora. Indeks Nasdaq Composite stracił od początku roku blisko 35 proc.

Straty poniosła jednak też część miliarderów z innych branż. Na przykład majątek Philipa Knighta, współzałożyciela koncernu Nike, spadł o 18,3 mld USD do 43,9 mld USD, a aktywa Leona Laudera, byłego prezesa koncernu kosmetycznego Estee Lauder, zmniejszyły się o 11,1 mld USD do 26,5 mld USD.

Geografia przeceny

Z wyliczeń „Forbesa” wynika, że najmocniej spadły majątki amerykańskich miliarderów. Zmniejszyły się one w 2022 r. o 660 mld USD, czyli o 13 proc. W Chinach spadły o 620 mld USD, co jednak stanowiło spadek aż o 27 proc. Wśród przegranych znalazł się choćby Jack Ma, założyciel koncernu Alibaba Group, który według „Forbesa” stracił 13,1 mld USD, a według Bloomberga – 6,1 mld USD. Przeniósł się on do Japonii, po tym jak chińscy regulatorzy przeprowadzili kampanię uderzającą w gigantów internetowych.

Majątki rosyjskich miliarderów spadły natomiast o 24 proc., czyli o 150 mld USD. Wśród oligarchów, którzy ponieśli duże straty (m.in. w związku z sankcjami) jest m.in. Roman Abramowicz, którego aktywa skurczyły się o 9,9 mld USD do 8 mld USD.

Byli też jednak na świecie miliarderzy, którzy mocno powiększyli swoje majątki w 2022 r. Największym wygranym był Gautam Adani, właściciel Adani Group (największego operatora portów w Indiach). Jego majątek wzrósł według „Forbesa” aż o 55,1 mld USD, a według Bloomberga o 39,9 mld USD, do 116,4 mld USD.

Liczba miliarderów w zestawieniu „Forbesa” spadła w ciągu roku z 2671 do 2523. Z listy spadli m.in.raper Kanye West i Sam Bankman-Fried, założyciel aferalnej giełdy FTX.