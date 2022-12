Cena metalu szlachetnego może osiągnąć w przyszłym roku od 2500 do 4000 dolarów, powiedział Juerg Kiener, dyrektor zarządzający i dyrektor inwestycyjny Swiss Asia Capital.

Jego zdaniem istnieje duża szansa, że rynek złota zobaczy duży ruch, i „nie będzie to tylko 10 proc. lub 20 proc.”, ale ruch, który „naprawdę osiągnie nowe szczyty”.

Kiener wyjaśnił, że wiele gospodarek może stanąć w obliczu „odrobiny recesji” w pierwszym kwartale, co doprowadzi do spowolnienia tempa podwyżek stóp procentowych przez wiele banków centralnych i natychmiast uczyni złoto bardziej atrakcyjnym. Podkreślił, że złoto jest również jedynym aktywem, który posiada każdy bank centralny.

Według Światowej Rady Złota banki centralne kupiły 400 ton złota w trzecim kwartale, prawie podwajając poprzedni rekord 241 ton w tym samym okresie w 2018 roku.

- Od 2000 roku średni zwrot ze złota w dowolnej walucie wynosi od 8 proc. do 10 proc. rocznie. Nie osiągnąłeś tego na rynku obligacji. Nie osiągnęliście tego na rynku akcji - zauważa Kiener. I dodaje: inwestorzy będą szukać złota, ponieważ inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie w wielu częściach świata. - Złoto to bardzo dobre zabezpieczenie przed inflacją, świetny połów podczas stagflacji i świetny dodatek do portfela.

Złoto zyskało we wtorek, gdy dolar amerykański osłabił się po tym, jak bank centralny Japonii dostosował swoją politykę kontroli krzywej dochodowości. Ogłoszenie spowodowało, że ceny złota wzrosły o 1 proc. powyżej kluczowego poziomu 1800 USD, po czym spadły w środę, gdy dolar odzyskał grunt.

Zapytany, czy podaż jest niska z powodu dużego popytu, Kiener odpowiedział: „zawsze jest podaż, ale może nie po cenie, jakiej chcesz”.