Nikkei 225, indeks giełdy tokijskiej stracił podczas wtorkowej sesji 2,5 proc. Do tej przeceny doszło, mimo wzrostu cen akcji japońskich instytucji finansowych. Papiery Mitsubishi UFJ Financial Group rosły o nawet 9,6 proc., a Sumitomo Mitsui Financial Group zyskiwały 7 proc. Jen umacniał się o 3 proc. wobec dolara. Za 1 USD płacono we wtorek rano 132,7 jenów, czyli najmniej od trzech miesięcy. Rentowność japońskich obligacji dziesięcioletnich skoczyła do 0,46 proc.

Bank Japonii wyjaśnił, że zmiany w polityce kontroli krzywej rentowności mają na celu „poprawę funkcjonowania rynku obligacji”. Utrzymał on swoją główną stopę procentową na poziomie minus 0,1 proc. Zwiększył za to plan skupu obligacji na pierwszy kwartał do 9 bln jenów miesięcznie.