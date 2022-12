Aż o połowę spadła od szczytu szacowana przez Bloomberga wartość fortuny Muska. W najnowszej edycji rankingu najzamożniejszych jest ona szacowana na niespełna 164 mld dol., co dla współzałożyciela Tesli oznacza pierwszy od września 2021 r. spadek na drugie miejsce w rankingu.

Wartość majątku Elona Muska topnieje. Winna inwestycja w Twittera i Fed

Na pierwszym miejscu znalazł się Bernard Arnault, 73-letni Francuz, na którego majątek w największej mierze składa się 48-procentowy pakiet udziałów w gigancie modowym LVMH. Spadek wartości fortuny Muska to w największej mierze skutek kłopotów związanych z ofertą przejęcia Twittera oraz konsekwencji zaostrzania przez Fed polityki pieniężnej.

Pochodzący z RPA miliarder nie zdołał wycofać się ze złożonej w kwietniu oferty przejęcia Twittera, co budzi obawy, że nie będzie mógł się skupić na zarządzaniu Teslą oraz zmusza go do wyprzedawania jej akcji. W kwietniu i sierpniu Musk sprzedał akcje Tesli na łączną kwotę 15 mld dol., a teraz planuje wziąć zabezpieczoną na nich pożyczkę, aby spłacić wysoko oprocentowane zadłużenie, związane w związku z wykupem Twittera.

Tymczasem zaostrzanie polityki przez Fed to jeden z głównych czynników napędzających wyprzedaż w sektorze spółek technologicznych. Wszystko dlatego, że podwyżki stóp zmniejszają dzisiejszą wartość ich zysków, zwykle mocno odsuniętych w czasie ze względu na wzrostowy charakter spółek.

Miliarderzy technologiczni tracą. Bernard Arnault najbogatszym człowiekiem świata

Notowania Tesli zeszły w środę najniżej od dwóch lat. Od początku roku kurs jej akcji spadł o 55 proc., w porównaniu z notowanym w tym samym czasie „zaledwie” 27-procentowym spadkiem indeksu Nasdaq100. W rezultacie w strukturze majątku Muska coraz więcej waży SpaceX, wyceniane przez Bloomberga na podstawie czerwcowych transakcji na 47 mld dol.

Przecena spółek technologicznych ciąży również na wycenie majątku pozostałych czołowych miliarderów technologicznych – Marka Zuckerberga (Meta Platforms/Facebook), Jeffa Bezosa (Amazon) oraz Larry’ego Page’a i Sergeya Brina (Alphabet/Google). Tymczasem notowania kontrolowanego przez Bernarda Arnault LVMH są bliskie rekordu.

Wartość fortuny Francuza Bloomberg szacuje na prawie 171 mld dol. Zniesienie obostrzeń covidowych uwolniło odkładany przez konsumentów popyt, a marki z portfela LVMH, takie jak Christian Dior, Bulgari czy Tiffany & Co., są skierowane do najzamożniejszych, przez co perspektywa recesji ich perspektywom nie szkodzi.