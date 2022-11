Za konto kod na Allegro | Otwierając do 4 grudnia w PKO BP Konto za Zero lub Konto dla Młodych, zamawiając kartę debetową, wyrażając zgodę marketingową i rejestrując się w promocji, wreszcie płacąc minimum pięć razy kartą lub BLIK-iem w każdym z dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, liczonych po miesiącu otwarcia konta, za każdy miesiąc, w którym warunki promocji zostaną spełnione, można otrzymać kod o wartości 100 zł do zrealizowania na Allegro.