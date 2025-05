W kryptowaluty inwestują najmłodsi, z większymi dochodami

Z raportu wynika również, że w kryptowaluty inwestują głównie osoby w wieku 25-34 lat (28,4 proc. z nich), z miesięcznym dochodem netto w wysokości 7000-8999 zł (31,2 proc.). Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców największych polskich miast, tj. liczących co najmniej 500 tys. ludności (20,8 proc.).

– Od dawna najchętniej inwestują w kryptowaluty młodsze osoby, które co do zasady lepiej rozumieją nowe technologie i mają większą skłonność do ryzyka. Starsi Polacy szukają na ogół fizycznych aktywów, które wydają im się bezpieczniejsze. To jednak niezrozumienie zmiany pewnego paradygmatu, nie tylko w świecie finansów. Przecież muzyki też coraz częściej słuchamy za pomocą aplikacji, a nie na płytach CD. Dlaczego więc mamy bać się inwestowania w bitcoina? – pyta Izabela Mazur.

Mateusz Kara zauważa, że osoby z większymi dochodami ogólnie chętniej inwestują, bo po prostu więcej oszczędzają. – Z kolei mieszkańcy dużych miast nierzadko mają lepszy dostęp do informacji i wiedzy. Przez to są bardziej otwarci na nowinki technologiczne – zwraca uwagę CEO Ari10.

Na kryptowaluty stawiają pracujący… i urlopowicze

Biorąc pod uwagę sytuację zawodową, respondenci zostali podzieleni na 8 grup. O inwestowaniu w kryptowaluty mówią głównie ankietowani pracujący w pełnym wymiarze godzin (23,9 proc. z nich). Dalej w zestawieniu są badani przebywający na urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim lub wychowawczym (22,2 proc.). Następnie widać rencistów (18,9 proc.).

– Osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin szukają zapewne dodatkowego dochodu. Chcą, by ich oszczędności pracowały dla nich w tle. Z kolei respondenci przebywający na urlopie macierzyńskim czy na rencie szukają alternatywnego źródła dochodu i decydują się m.in. na kryptowaluty, bo mają więcej wolnego czasu, który mogą poświęcić na edukację z zakresu cyfrowych aktywów. Osoby zaczynające inwestować w kryptowaluty powinny głównie skoncentrować się na edukacji. To ważne, bo inaczej mogą wejść na rynek w najgorszym momencie, np. w czasie jego przegrzania, a przecież nie o to chodzi – podsumowuje Izabela Mazur.