W tym roku Orlen odda do użytku kilka inwestycji downstream

Dziś dla Orlenu trzecim najważniejszym pod względem wydatków inwestycyjnych biznesem jest downstream, czyli działalność rafineryjno-petrochemiczna. Główne projekty w tym obszarze dotyczą: przedsięwzięcia Nowa Chemia, budowy instalacji hydrokrakingu na Litwie, tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie, instalacji HBO w Gdańsku, bioetanolu II generacji w Jedliczach oraz morskiego terminalu przeładunkowego na Martwej Wiśle. „Najbardziej zaawansowana jest inwestycja w terminal na Martwej Wiśle, który obecnie jest na etapie testów i rozruchów mechanicznych. Terminal skróci łańcuch logistyczny, zwiększając marże na ekspediowanych produktach” – podaje Orlen.

Jeszcze w tym roku koncern chce zakończyć budowę i rozpocząć odbiór instalacji hydrokrakingowego bloku olejowego (HBO), który ma poprawić efektywność przerobu ropy naftowej. Wprowadzenie na polski rynek oraz na rynki zagraniczne najnowocześniejszych olejów bazowych z grupy II powinno znacząco zwiększyć konkurencyjność koncernu.

Na ten rok planowane jest też zakończenie inwestycji w pogłębiony przerób ropy naftowej w Możejkach. Nowa instalacja będzie przetwarzać pozostałości po rafinacji ropy na benzynę i olej napędowy. Przełom tego i przyszłego roku to termin zakończenia budowy i rozpoczęcia rozruchu technologicznego tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie. Nie ma za to daty oddania do użytku inwestycji bioetanolu II generacji w Jedliczu. Obecnie trwają ustalenia z generalnym wykonawcą mające na celu zatwierdzenie zaktualizowanego harmonogramu prac. Najdłużej potrwa budowa kompleksu instalacji Nowa Chemia (dawne Olefiny III). Powstanie on nie wcześniej niż w 2030 r.