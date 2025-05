Pomimo niepewności makroekonomicznej i geopolitycznej, biura rodzinne zwiększyły alokacje kapitału własnego rynków rozwiniętych do średnio 26 proc. w 2024 r., w porównaniu z 24 proc. w 2023 r. Biura rodzinne planujące wprowadzenie zmian zamierzają zwiększyć tę alokację średnio do 29 proc. Publiczne rynki akcji oferują dostęp do transformacyjnych możliwości innowacji, od generatywnej sztucznej inteligencji po moc i zasoby oraz długowieczność.

Alokacje długu prywatnego również wzrosły. Średnie alokacje podwoiły się do 4 proc. w 2024 r., w porównaniu z 2 proc. w roku poprzednim. Biura rodzinne, które zmieniają swoje alokacje w 2025 r., planują zwiększyć ją dalej do 5 proc. Dług prywatny może zapewnić dodatkową rentowność, a jednocześnie zapewnić dywersyfikację. Jeśli chodzi o instrumenty o stałym dochodzie na rynkach rozwiniętych, duża zmiana, która rozpoczęła się w 2023 r., zatrzymała się w 2024 r. Alokacje wzrosły z 12 proc. w 2022 r. do średnio 16 proc. w 2023 r., a następnie spadły do ​​15 proc. w 2024 r.

Jednak biura rodzinne, które ponownie zmieniają alokacje w 2025 r., zamierzają zwiększyć je średnio do 17 proc. na całym świecie. Po latach zwiększania alokacji kapitału prywatnego, biura rodzinne obniżają szczytową alokację z 2023 r. wynoszącą 22 proc. W 2024 r. całkowita średnia alokacja spadła do 21 proc. (11 proc. bezpośredni kapitał prywatny i 10 proc. fundusze/fundusze funduszy), na tle stonowanych rynków kapitałowych i aktywności przejęć, wraz z wysokimi kosztami finansowania.

Ten temat prawdopodobnie będzie kontynuowany w 2025 r., z dalszą redukcją planowaną do 18 proc. wśród biur rodzinnych, które dokonują zmian w alokacji aktywów (8 proc. w bezpośrednim kapitale prywatnym i 10 proc. w funduszach/funduszach funduszy), chociaż niektóre biura rodzinne przewidują ponowne zwiększenie wag w dłuższej perspektywie.

Czy biura rodzinne inwestują efektywnie?

Jak podkreślają przedstawiciele europejskiego biura rodzinnego UBS, prywatny dług to stosunkowo nowa klasa aktywów – jest modny i każdy chce mieć jego część, aby ścigać zyski i zabezpieczyć wyższe stałe zwroty. – Ale pozostajemy ostrożni i nie jesteśmy jeszcze przekonani co do charakterystyki ryzyka i zwrotu.

– Już w styczniu zmniejszyliśmy nasze zaangażowanie kapitałowe – wyjaśniają. – W zeszłym roku widzieliśmy chmury na horyzoncie. Wyceny akcji amerykańskich osiągnęły rekordowo wysokie wartości, wszystko było wycenione perfekcyjnie, a my obawialiśmy się ryzyka znacznej korekty rynku. W ramach naszej alokacji akcji nadal jesteśmy niedoważeni w USA w porównaniu z rynkiem odniesienia i przeważeni na rynkach o bardziej atrakcyjnych wycenach, takich jak Europa i Japonia. Widzimy atrakcyjne możliwości w firmach z siedzibą w tych regionach.