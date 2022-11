Mimo że Rezerwa Federalna podczas ostatniego posiedzenia znów pokazała swój jastrzębi charakter, to okazało się to za mało, aby dać dolarowi nowe paliwo do umocnienia. Amerykańska waluta co prawda przez chwilę znów była silniejsza, ale później zaczęła jednak tracić na wartości. Nie zmienił tego nawet kolejny mocny odczyt z amerykańskiego rynku pracy.