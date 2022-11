Średnia płaca godzinowa wzrosła w październiku o 0,4 proc. w porównaniu z wrześniem, a spodziewano się, że wzrośnie o 0,3 proc. Jej wzrost liczony rok do roku wyhamował jednak z 5 proc. do 4,7 proc., co było zgodne z prognozami.

W zeszłym miesiącu zatrudnienie w USA najbardziej wzrosło w: sektorze ochrony zdrowia (o 53 tys. etatów), w usługach profesjonalnych i technicznych (+ 43 tys.), w sektorze restauracyjno-hotelarsko-rozrywkowym (+ 35 tys.) i w przemyśle (+ 32 tys.).

Najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy raczej nie skłonią Fedu do wyhamowania tempa podwyżek stóp. Jerome Powell, prezes Rezerwy Federalnej, określił w środę amerykański rynek pracy jako „przegrzany” i zwrócił uwagę, że tempo wzrostu płac jest zbyt duże jak na cel inflacyjny Fedu wynoszący 2 proc.