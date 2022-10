Kiepskie dane PMI z Chin

Wskaźnik PMI dla chińskiego przemysłu, liczony przez państwową organizację CFLP, spadł z 50,1 pkt we wrześniu do 49,2 pkt w październiku. Średnio prognozowano jego spadek do 50 pkt, czyli poziomu rozgraniczającego recesję od ekspansji w branży.