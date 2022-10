Przeciętna rentowność najmu mieszkań wynosi 4,7 proc. netto – wynika z datowanego na 31 sierpnia opracowania przygotowanego przez Expander i Rentier.io. Choć oznacza to wzrost z 4 proc. na początku roku, a we wrześniu statystyki mogą pójść dodatkowo w górę (początek roku akademickiego to najgorętszy okres w roku na rynku najmu), to jednak w porównaniu z rentownością oferowaną przez obligacje deweloperów statystyka ta i tak wypada blado. W przypadku obligacji korporacyjnych udaje się osiągnąć rentowność dwukrotnie wyższą, a przy podjęciu większego ryzyka nawet dwuipółkrotnie.