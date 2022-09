Opublikowany we wtorek wyższy od oczekiwań odczyt inflacji konsumenckiej w USA za sierpień wywołał gwałtowną wyprzedaż na globalnych rynkach akcji. Główny indeks zza oceanu S&P 500 tąpnął o ponad 4 proc., znosząc prawie całość zysków z poprzednich kilku sesji, a w środę nastroje się nie poprawiały.

Odczyt inflacji w USA bije w wyceny aktywów

Choć wzrost cen w skali roku lekko spowolnił do 8,3 proc., to inwestorzy spodziewali się znacznie większej poprawy. Efektem było skokowe przeszacowanie oczekiwań co do skali dalszego zaostrzania polityki przez Fed. O ile jeszcze tydzień temu rynek terminowy dyskontował osiągnięcie w marcu przez stopy szczytu na wysokości 3,9 proc., o tyle obecnie oczekiwania zbliżają się do 4,4 proc.

Negatywnie zareagowały też rynki obligacji i surowców, a dolar wzmacniał się wobec praktycznie wszystkich ważniejszych walut. Oczekiwania wyżej przebiegającej ścieżki stóp przekładają się na wyższy koszt alternatywny inwestowania w całe spektrum aktywów na tle utrzymywania depozytów w dolarze. Jak obliczał bank Barclays, odczyty korelacji notowań różnych klas aktywów utrzymują się w pobliżu 17-letnich szczytów.

– Inwestorzy ponieśli znaczące straty, niezależnie, czy inwestowali pod umocnienie euro, obligacji skarbowych czy akcji – komentował w rozmowie z agencją Bloomberg Michael Purves z firmy doradczej Tallbacken Capital Advisors.

Zdaniem Christiana Muellera-Glissmanna z grupy banku Goldman Sachs najgorsze inwestorzy mają dopiero przed sobą. Wszystko dlatego, że szef Fedu Jerome Powell, który spóźnił się z reakcją na wzrost inflacji, znajduje się teraz pod jeszcze silniejszą presją na zaostrzanie polityki.

Fed podniesie stopy o 100 punktów?

Skutkiem może być według niego pogłębienie spadku wycen praktycznie wszystkich aktywów, poza dolarem amerykańskim. W horyzoncie dziesięcioletnim nabywcy amerykańskich obligacji skarbowych oczekują oprocentowania sięgającego już 1 proc. rocznie ponad inflację. To oznacza najwyższe realne stopy procentowe od 2018 r., czego skutkiem zapewne będzie uderzenie w fundamenty wzrostu gospodarczego.

– Wysoka i mająca problem z opadaniem inflacja zwiększa ryzyko, że konieczne będzie dalsze zaostrzanie polityki pieniężnej przez bank centralny. To może oznaczać jeszcze wyższe realne rentowności, które nasilają presję na spadek wycen aktywów, tym bardziej że zwiększają one ryzyko osłabienia wzrostu – powiedział Bloombergowi Mueller-Glissmann, który w Goldmanie Sachsie odpowiada za alokację aktywów.

Po wtorkowych danych o inflacji prognozy co do stóp Fedu podniosło szereg instytucji. Ekonomiści Nomury zapowiedzieli, że na wrześniowym posiedzeniu pójdą one do góry o 100 punktów, bo władze monetarne będą zmuszone przyjąć bardziej zdecydowane podejście do walki z inflacją.

Za 100-punktową podwyżką opowiedział się w tweecie były sekretarz skarbu Larry Summers, według którego jest ona potrzebna do wsparcia wiarygodności Fedu.

Jednak według Jeffreya Gundlacha, założyciela towarzystwa DoubleLine Capital, nawet 75-punktowa podwyżka byłaby zbyt daleko idąca. Jak w rozmowie z telewizją CNBC tłumaczył okrzyknięty mianem „Króla obligacji” finansista, Fed nie odczekał czasu wymaganego do pojawienia się efektów poprzednich podwyżek.

Kolejny błąd w polityce monetarnej może według niego przyczynić się do spadku indeksu S&P 500 jeszcze o ponad 20 proc.

Jak dodaje, wynikająca z niego groźba deflacji zwiększa atrakcyjność obligacji skarbowych o dłuższych zapadalnościach, a załamanie tendencji zwyżkowej w notowaniach dolara powinno być sygnałem do kupowania akcji z rynków wschodzących.