Inflacja w USA w czerwcu minęła szczyt i będzie powoli opadała. Sierpniowe dane sugerują jednak, że proces ten będzie wolniejszy, niż się dotąd wydawało. A to oznacza, że Rezerwa Federalna będzie kontynuowała agresywnie zacieśnianie polityki pieniężnej.

Jak podało we wtorek amerykańskie Biuro Statystyki Pracy, wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w sierpniu o 8,3 proc. rok do roku po zwyżce o 8,5 proc. w lipcu i 9,1 proc. w czerwcu. To wprawdzie – na równi z kwietniowym – najniższy wynik od lutego, ale ekonomiści przeciętnie oczekiwali, że inflacja będzie opadała szybciej. W sierpniu miała wynieść 8,1 proc.

Krajowa presja wciąż silna

Sierpniowe wyhamowanie inflacji w USA to niemal wyłącznie efekt wolniejszego wzrostu cen paliw. Te towary i usługi, które mają silniejszy związek ze stanem amerykańskiej gospodarki, a nie z sytuacją na globalnym rynku surowców, drożeją bowiem coraz szybciej. Inflacja bazowa, nie obejmująca cen energii i żywności, sięgnęła w sierpniu najwyższego od marca poziomu 6,3 proc. rok do roku po 5,9 proc. w lipcu. W ciągu miesiąca ceny w kategoriach bazowych wzrosły o 0,6 proc., dwa razy mocniej, niż oczekiwali ekonomiści. Przyczynił się do tego m.in. wzrost kosztów schronienia (ta kategoria obejmuje m.in. czynsze), cen nowych aut oraz usług medycznych.

– Przedstawiciele Fedu jasno dali do zrozumienia, że nie zwolnią tempa podwyżek stóp procentowych dopóty, dopóki nie zobaczą przekonujących dowodów na to, że presja na wzrost cen w kategoriach bazowych systematycznie słabnie. Sierpniowe dane oznaczają, że szansa na podwyżkę stóp o 0,50 pkt proc. na najbliższym posiedzeniu zniknęła – ocenił Ian Shepherdson, główny ekonomista w firmie analitycznej Pantheon Macroeconomics.

Fed rozpoczął cykl podwyżek stóp procentowych w marcu. Od tego czasu podwyższył główną stopę w USA o 2,25 pkt proc., do 2,5 proc. Na ostatnich dwóch posiedzeniach podwyżki sięgały 0,75 pkt proc. W ocenie większości ekonomistów takiego samego ruchu należy obecnie oczekiwać na posiedzeniu zaplanowanym na przyszły tydzień. Takie przewidywania dominowały wprawdzie na rynkach finansowych od dłuższego czasu, ale część inwestorów miała najwyraźniej nadzieję na mniejszą podwyżkę. Na to wskazuje wyraźne umocnienie dolara po wtorkowych danych. O ile rano kurs euro w dolarach wynosił nawet 1,019, to po południu już tylko 1,002.

Szerszy obraz bez zmian

Ekonomiści z banku Goldman Sachs pod wpływem wtorkowych danych uznali, że na posiedzeniach w październiku i grudniu Fed podniesie stopy po 0,5 pkt proc., a nie o 0,5 i 0,25 pkt proc., jak oceniali wcześniej. Co do tego jednak obserwatorzy amerykańskiej polityki pieniężnej nie są wcale zgodni. Część z nich podkreśla, że sierpniowe dane nie zmieniają szerszego obrazu: inflacja w USA, która w czerwcu była najwyższa od 40 lat, minęła już szczyt. – Pokaźny miesięczny wzrost cen w kategoriach bazowych trudno jest pogodzić z licznymi świadectwami, że presja inflacyjna słabnie. Dezinflację widać wszędzie z wyjątkiem oficjalnych danych o CPI – zauważył Paul Ashworth, główny ekonomista ds. USA w Capital Economics. Według niego już we wrześniu inflacja – także bazowa – powinna wyraźnie wyhamować w ślad za słabnącym popytem i malejącymi zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw.