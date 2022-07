PMI dla przemysłu strefy euro zmalał z 52,1 pkt w czerwcu do 49,6 pkt w lipcu. Średnio oczekiwano, że spadnie do 51 pkt. Każdy odczyt poniżej 50 pkt wskazuje na recesję w danym sektorze.

Wstępne lipcowe odczyty PMI były również słabe w dwóch największych gospodarkach strefy euro. Indeks dla niemieckiego przemysłu spadł z 52 pkt do 49,2 pkt wobec prognozowych 50,6 pkt. Wskaźnik dla francuskiego przemysłu zniżkował natomiast z 51,4 pkt do 49,6 pkt, gdy oczekiwano spadku do 50,9 pkt.

Sektor usługowy w strefie euro i Francji wciąż jest w fazie ekspansji, ale jest ona wolniejsza niż wcześniej. PMI dla branży usługowej strefy euro spadł z 53 pkt w czerwcu do 50,6 pkt w lipcu, dla Francji zniżkował z 53,9 pkt do 52,1 pkt. W Niemczech sektor usług już jednak się kurczy. PMI dla niego spadł z 52,4 pkt w czerwcu do 49,2 pkt w lipcu.

– Przemysł odczuwa dekoniunkturę w nowych zamówieniach i produkcji, związaną z niepewnością wokół wojny w Ukrainie, bezpieczeństwem energetycznym i wciąż dającymi o sobie znać trudnościami podażowymi oraz wysokimi cenami, które uderzają w popyt – twierdzi Claus Vistesen, ekonomista Pantheon Macroeconomics.

– Wstępne lipcowe odczyty PMI sugerują, że strefa euro znalazła się na krawędzi recesji z powodu zwalniającego popytu i rosnących kosztów – wskazuje Andrew Kenningham, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

Rozczarowujące dane PMI z Europy stały się impulsem do osłabienia euro. Po ich publikacji wspólna europejska waluta traciła 0,7 proc. wobec dolara, a jej kurs wynosił 1,01 USD. Od początku roku euro straciło 10,6 proc. względem amerykańskiej waluty.