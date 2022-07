– Prognozy dla Polski na ten rok zostały zrewidowane w górę dzięki silnemu początkowi roku. Szczególnie szybko rosły inwestycje. Wzrost spowolni jednak do końca roku i w 2023 r. Wpływ na to będą miały wojna w Ukrainie, polityka pieniężna, pogarszające się nastroje i gorsze otoczenie zewnętrzne – stwierdził Paolo Gentiloni, unijny komisarz ds. gospodarczych.

Analitycy Komisji Europejskiej przewidują, że czynniki podsycające inflację w Polsce (rosnące ceny surowców, wysoki popyt i zatory podażowe) powinny dawać o sobie znać do końca roku. Drogie surowce, energia i niedobory na rynku pracy powinny prowadzić do dalszego wzrostu cen usług i dóbr przemysłowych. Osłabienie wzrostu gospodarczego oraz zmniejszenie napięć w globalnych łańcuchach dostaw mogą się jednak przyczynić do wyhamowania inflacji w przyszłym roku. Mimo to Polska ma być w 2023 r. krajem z najwyższą inflacją w UE.

Ogólne spowolnienie

Prognoza wzrostu gospodarczego dla strefy euro na 2022 r. została obniżona przez Komisję Europejską z 2,7 proc. (przewidywanych w maju) do 2,6 proc., a na 2023 r. z 2,3 proc. do 1,4 proc. Inflacja w Eurolandzie, dochodząca w czerwcu do 8,6 proc., ma w przyszłym roku zwolnić do 4 proc. Najwyższy poziom w strefie euro ma ona osiągnąć na Słowacji, gdzie wyhamuje do 8,2 proc.

Prognoza PKB dla Niemiec została obniżona na ten rok tylko z 1,6 proc. do 1,4 proc., a na przyszły z 2,4 proc. do 1,3 proc. Projekcje dla Francji zostały natomiast obcięte odpowiednio z 3,1 proc. do 2,4 proc. i z 1,8 proc. do 1,4 proc.

Krajem UE, który osiągnie w tym roku najwyższy wzrost gospodarczy, ma być Portugalia (6,5 proc.), a najniższy (1,3 proc.) ma wypracować Szwecja. W 2023 r. PKB ma natomiast najszybciej rosnąć w Irlandii (4 proc.), a najwolniej również w Szwecji (0,8 proc.).

Czynniki niepewności

Oczywiście te prognozy są scenariuszem, który Komisja Europejska uznaje za najbardziej prawdopodobny. Nie uwzględniają one sytuacji skrajnych, takich jak na przykład ewentualne całkowite odcięcie dostaw gazu z Rosji. Przedstawiciele Komisji przyznają, że wojna w Ukrainie stała się wielkim wstrząsem dla gospodarki europejskiej i niesie ze sobą wciąż ogromną niepewność.

– Działania Moskwy zakłócają dostawy energii oraz zbóż, podnoszą ceny oraz osłabiają nastroje. Biorąc pod uwagę to, że przebieg wojny oraz pewność dostaw gazu są niewiadomą, te prognozy są poddane dużej niepewności – powiedział Gentiloni.

Zebrane przez agencję Bloomberga prognozy analityków z prywatnych instytucji finansowych dla PKB strefy euro wahają się od 2 proc. do 3,2 proc. na 2022 r. i od minus 1,2 proc. do plus 3 proc. na 2023 r. Prawdopodobieństwo recesji w Eurolandzie w nadchodzących 12 miesiącach jest natomiast oceniane przez model używany przez agencję Bloomberga na 42,5 proc.